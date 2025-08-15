DAX24.292 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.965 ±0,0%Nas21.610 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1674 -0,3%Öl65,58 -0,8%Gold3.337 +0,1%
So entwickelt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Montagnachmittag ausgebremst

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 8,24 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,24 EUR ab. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,20 EUR nach. Bei 8,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.414.444 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 32,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,17 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
17.06.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

