Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 8,27 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 8,27 EUR nach oben. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 8,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.068 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 0,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,24 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

