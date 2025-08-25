DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.264 ±-0,0%Nas21.477 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,43 -1,9%Gold3.385 +0,5%
Kursentwicklung

Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

26.08.25 16:10 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,15 EUR abwärts.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 8,15 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,09 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,13 EUR. Zuletzt wechselten 1.045.704 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 2,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (5,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 32,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
17.06.2025Lufthansa BuyUBS AG
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

