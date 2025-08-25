Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 8,13 EUR.

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 8,19 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,08 EUR nach. Mit einem Wert von 8,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 483.937 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 32,05 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,01 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zeitweise auf Hoch seit Ende 2023: Lufthansa ordnet sich wohl neu - Konzernzentrale mit mehr Macht

Lufthansa-Aktie dennoch fester: Condor erwägt weitere juristische Schritte

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren