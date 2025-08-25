Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 8,04 EUR.
Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 8,04 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 8,03 EUR. Bei 8,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.159.615 Lufthansa-Aktien.
Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,25 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 45,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,297 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,01 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|17.06.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
