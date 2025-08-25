Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag höher

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 8,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 8,18 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,19 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.608 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,47 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,50 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,17 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

