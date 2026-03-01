DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,38 +9,5%Gold5.408 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 Punkten starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen -- Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
JPMorgan stuft Ölaktien wie Eni und TotalEnergies auf 'Overweight' JPMorgan stuft Ölaktien wie Eni und TotalEnergies auf 'Overweight'
Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Group streicht teilweise Flüge in den Nahen Osten bis 8. März

02.03.26 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,30 EUR -0,70 EUR -7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben nach den Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran ihre Flüge in den Nahen Osten ausgesetzt. Wie der Konzern auf seiner Webseite mitteilte, werden Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran bis zunächst einschließlich 8. März gestrichen. Zudem werden die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Katar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran bis einschließlich 8. März nicht genutzt, das heißt, diese Länder werden nicht überflogen.

Wer­bung

Flüge von und nach Dubai hat die Lufthansa Group bis einschließlich 4. März ausgesetzt. In diesem Zeitraum wird auch der Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate nicht genutzt.

Der Airline-Konzern wies darauf hin, dass die Situation weiterhin dynamisch sei und sich Flugpläne kurzfristig ändern könnten. Das Unternehmen stehe "in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und wird den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Rahmenbedingungen dies zulassen.!"

Von den Flugstreichungen betroffene Passagiere können sich ihre Ticketpreise vollständig rückerstatten lassen oder umbuchen. Dies gilt auch für Passagiere mit ursprünglichem Reisedatum bis einschließlich 15. März, deren Flüge noch nicht annulliert worden.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 01:20 ET (06:20 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen