Lufthansa und Austrian bieten erste Extraflüge nach Asien und Afrika an

10.03.26 12:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,16 EUR 0,26 EUR 3,24%
DOW JONES-- Lufthansa und Austrian bieten erste Extraflüge nach Asien und Afrika an Die Lufthansa Group hat die ersten ihrer angekündigten Zusatzflüge nach Asien und Afrika in den Flugplan aufgenommen. Bei der Kernmarke Lufthansa Airlines sind bereits vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt und zurück buchbar, teilte der Airline-Konzern mit. Darüber hinaus seien zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen. Für die Tochter Austrian Airlines wurden bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet.

Der Konzern hatte bei der Bilanzvorlage am Freitag mitgeteilt, dass er seit Beginn des Iran-Krieges eine kurzfristig stark gestiegenen Nachfrage nach Langstreckenflügen vor allem auf Strecken von und nach Asien und Afrika verzeichne und deshalb eine Aufstockung von Verbindungsfrequenzen prüfe. Die Lufthansa Group bekräftige, dass sie die aktuelle Marktentwicklung konstant beobachte. Sollten weitere Zusatzflüge angeboten werden, werde dies kommuniziert.

March 10, 2026 07:47 ET (11:47 GMT)

