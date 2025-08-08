DAX23.746 +0,6%ESt505.335 +0,2%Top 10 Crypto15,62 -0,8%Dow45.216 -0,1%Nas21.599 +0,5%Bitcoin95.108 -0,7%Euro1,1654 -0,1%Öl66,66 -1,1%Gold3.554 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Infineon-Aktie nach tagelanger Talfahrt erholt: Was den Chiphersteller dennoch weiter belastet Infineon-Aktie nach tagelanger Talfahrt erholt: Was den Chiphersteller dennoch weiter belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Sanofi brechen ein

04.09.25 13:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,00 EUR -0,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Burberry plc
14,66 EUR 0,24 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
54,90 EUR 0,80 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
63,15 EUR 1,00 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
89,85 EUR -2,10 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JOST Werke AG
48,25 EUR -1,75 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
365,30 EUR -13,30 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,18 EUR -0,28 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
65,85 EUR -0,99 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.716,50 EUR -42,00 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
34,78 EUR 0,81 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sanofi S.A.
77,86 EUR -8,31 EUR -9,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
234,25 EUR 2,70 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
155,00 EUR -6,00 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
110,10 EUR 2,20 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
17,49 EUR 1,39 EUR 8,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
9,14 EUR -0,23 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen bauen die Gewinne bis Donnerstagmittag aus. Stabilisierend wirkt die anhaltende Beruhigung an den Anleihemärkten, wo zuletzt Renditesprünge vor dem Hintergrund hoher Staatsverschuldungen und hartnäckiger Inflation für Verunsicherung gesorgt hatten. Die deutsche Zehnjahresrendite kommt um 2 Basispunkte zurück auf 2,72 Prozent. Dessen ungeachtet schwelen aber weiter Sorgen, vor allem wegen der Haushaltskrise in Frankreich. Aber auch hier fallen die Renditen.

Wer­bung

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 23.759 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt nur 0,3 Prozent. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,1646 Dollar. Der Goldpreis kommt derweil nach der jüngsten Rally leicht zurück. Weiter unter Druck steht der Ölpreis, WTI und Brent verlieren rund 1 Prozent. Grund sind Spekulationen, die Gruppe Opec+ werde die Förderung auf ihrem Treffen am Wochenende weiter ausweiten.

Im Fokus stehen neue US-Konjunkturdaten am Nachmittag. Auf dem Programm stehen der ADP-Bericht zum privaten US-Arbeitsmarkt sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen. Noch wichtiger sei aber der später folgende ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor mit viel beachteten Unterkomponenten wie zur Beschäftigung, neuen Aufträgen und Preisentwicklung. Am Vortag fiel der JOLTS-Bericht ungünstig aus: Danach ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im Juli auf ein Zehnmonatstief gefallen.

Dazu passend verbesserte sich laut dem Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank vom Vorabend die Wirtschaftstätigkeit kaum. Und der als taubenhaft geltende Fed-Gouverneur Waller geht kurzfristig sogar von mehreren Zinssenkungen der Notenbank aus.

Wer­bung

Druck nach Platzierungen auf Teamviewer und Jost

Unter Druck stehen Teamviewer mit minus 5,1 Prozent auf 9,25 Euro. Hier belastet, dass Großaktionär Permira zum Preis von 9,20 Euro je Aktie seine Beteiligung komplett verkauft hat. Noch stärker abwärts geht es bei Jost-Werke mit einem Minus von 9,9 Prozent auf 47,95 Euro. Hier wurden 10 Prozent der Aktien platziert, rund 11 Prozent unter Schlusskurs vom Mittwoch.

Im DAX zeigen sich SAP wenig beeindruckt davon, dass US-Wettbewerber Salesforce Quartalszahlen vorgelegt hat - garniert mit einem eher mauen Ausblick. SAP steigen um 1,4 Prozent. Bei den zuletzt gut gelaufenen Rüstungstiteln kommt es dagegen zu Gewinnmitnahmen: Rheinmetall verlieren 2,5 Prozent oder Hensoldt 3 Prozent.

Wer­bung

Sanofi brechen in Paris um 10,2 Prozent ein. Laut dem Konzern hat ein neues Neurodermitis- und Astma-Medikament die primären Endpunkte zwar erreicht. Die Ergebnisse seien aber trotzdem enttäuschend, weil sie nicht mit Konkurrenzprodukten mithalten könnten, heißt es am Markt.

Für Bewegungen sorgen auch Umstufungen. RWE ziehen um 2,2 Prozent an, nachdem Bernstein das Papier auf "Outperform" erhöht hat. Airbus steigen um 1,2 Prozent. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" erhöht. Dagegen senkten die Analysten das Votum für MTU auf "Neutral". Der Kurs gibt um 2,0 Prozent nach.

Daneben gibt es Indexänderungen. Sartorius und Porsche AG steigen aus dem DAX ab, Nachfolger sind Scout24 und Gea. Für Fielmann, sie steigen in den MDAX auf, müssen Evotec Platz machen. Für 1&1 geht es in den SDAX und den TecDAX. Nach einem Jahr Abstinenz sind derweil wieder Burberry im FTSE-100-Index vertreten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.340,21 +0,3% 15,20 +8,8%

Stoxx-50 4.568,21 +0,4% 19,77 +5,6%

DAX 23.758,97 +0,7% 164,17 +18,5%

MDAX 29.796,58 +0,2% 65,26 +16,2%

TecDAX 3.625,58 +0,3% 11,58 +5,8%

SDAX 16.505,12 +0,2% 38,26 +20,1%

CAC 7.716,42 -0,0% -3,29 +4,6%

SMI 12.397,09 +1,6% 197,09 +5,2%

ATX 4.637,17 +0,9% 40,60 +25,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1644 -0,1% 1,1661 1,1704 +12,6%

EUR/JPY 172,70 +0,0% 172,66 172,39 +6,0%

EUR/CHF 0,9381 +0,0% 0,9376 0,9373 -0,1%

EUR/GBP 0,8669 -0,1% 0,8674 0,8643 +4,8%

USD/JPY 148,32 +0,2% 148,06 147,29 -5,9%

GBP/USD 1,3431 -0,1% 1,3444 1,3541 +7,4%

USD/CNY 7,1106 +0,0% 7,1080 7,1101 -1,4%

USD/CNH 7,1416 +0,0% 7,1395 7,1355 -2,7%

AUS/USD 0,6516 -0,4% 0,6542 0,6553 +5,7%

Bitcoin/USD 110.986,60 -0,9% 112.033,00 109.051,85 +18,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,37 63,97 -0,9% -0,60 -10,7%

Brent/ICE 66,99 67,60 -0,9% -0,61 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.549,05 3.559,43 -0,3% -10,38 +35,7%

Silber 40,98 41,18 -0,5% -0,19 +42,5%

Platin 1.201,37 1.222,00 -1,7% -20,63 +39,5%

Kupfer 4,50 4,56 -1,3% -0,06 +9,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 07:53 ET (11:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sanofi S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
12:31Sanofi BuyUBS AG
10:36Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:31Sanofi BuyUBS AG
10:36Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Sanofi BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
17.07.2025Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
17.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
06.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
03.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
28.10.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen