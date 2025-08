MÄRKTE EUROPA/DAX gibt Gewinne ab - Beiersdorf abgestraft

DOW JONES--Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Börsen läuft am Mittwochmittag erst einmal aus. Der DAX kann sich mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 23.875 Punkte nur noch gut behaupten, nachdem er am Vormittag noch die Marke von 24.000 Punkten angelaufen hatte. "Etwas eingetrübt hat sich die Stimmung mit den wieder etwas anziehenden Renditen in Folge der wieder steigenden Ölpreise", so ein Marktteilnehmer. Abgestraft wird der enttäuschende Zwischenbericht von Beiersdorf, die über 10 Prozent absacken auf neue Mehrjahrestiefs. Der Euro-Stoxx-50 kann sich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 5.261 Punkte gut behaupten. Am Devisenmarkt legt der Euro noch etwas zu.

Thema bleiben die Zölle. US-Präsident Trump drohte nun in einem Interview wieder mit Zöllen von bis zu 250 Prozent auf die Einfuhr von Pharmaprodukten und auch mit höheren Zöllen auf Halbleiterimporte. Pharmaaktien sind aktuell die größten Tagesverlierer, gemessen an ihrem Stoxx-Subindex. Er liegt 1,5 Prozent im Minus. Unter den sechs schwächsten Titeln im Stoxx-50 liegen mit Novartis, Novo Nordisk und Roche gleich drei Titel aus dem Gesundheitssektor.

Auf der anderen Seite liegt der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 0,9 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste unter den Stoxx-Branchenindizes. Hier gewinnen BP weitere 2,1 Prozent, Totalenergies und Shell legen um je 1,7 Prozent zu.

Aus technischer Sicht ist der DAX nun zunächst am Gap vom vergangenen Freitag unterhalb von 24.040 Punkten gescheitert, also an der charttechnischen Lücke, die er da gerissen hatte. "Damit ist auch der Bereich um 24.000 als Widerstandszone bestätigt worden", so ein Marktteilnehmer.

Auch Zalando stark im Minus - Vonovia vorn

Die Berichtssaison sorgt weiterhin für starke Ausschläge, besonders bei den Unternehmen, die enttäuscht haben. Beiersdorf hat seine Umsatz- und Margenziele gesenkt und das laut Analysten stärker als es zu befürchten war. Zalando brechen um 8,6 Prozent ein. Als Kritikpunkt sehen die DZ-Bank-Analysten den unerwartet deutlichen Rückgang der Rohertragsmarge.

Commerzbank zeigen sich nach dem kräftigen Kursrückgang noch einmal um 0,6 Prozent leichter. Die guten Zahlen mit dem Anstieg des operativen Gewinns gelten nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate als eingepreist. Schon am Vortag hatte es Vermutungen gegeben, dass nach dem starken lauf der Aktie, weitere Kursgewinne schwierig werden dürften.

Vonovia sind bislang der Tagessieger im DAX. Der Kurs steigt um 2,0 Prozent und schiebt auch die anderen Immoblientitel wie LEG (+1,8%), TAG Immobilien (+2,2%) oder Grand Citiy Properties (+2,2%) nach oben. Vonovia hat die Jahresprognose für den Vorsteuergewinn angehoben und sieht den operativen Gewinn nun am oberen Ende der Zielspanne, nachdem der Wohnimmobilienkonzern die beiden Gewinnkennziffern im ersten Halbjahr deutlich gesteigert hat.

Nach einem erneut wachstumsstarken Quartal ist auch Siemens Energy mit Blick auf die eigenen Jahresziele optimistisch. "Die im zweiten Quartal angehobene Prognose wird erfüllt", sagte der Vorstandschef des Energietechnikriesen, Christian Bruch und weiter: "Aktuell bewegen wir uns am oberen Ende des Zielkorridors." Hier dürften Gewinnmitnahmen für das Minus von 3,4 Prozent sorgen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs praktisch verdoppelt.

Kräftiger abwärts geht es für Bayer (-4,7%), obwohl die Zahlen insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind und die Umsatzprognose leicht erhöht wurde. Im Handel wird auf den stark gesunkenen Cashflow als Belastungsfaktor verwiesen. Dazu sei im Hinblick auf mögliche Kosten aus Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten die Verschuldung hoch. Bayer haben im Jahresverlauf allerdings auch schon um über 40 Prozent zugelegt.

Fresenius ist optimistischer für den Umsatz im laufenden Jahr. Der Kurs steigt darauf um 0,6 Prozent.

In der zweiten Reihe verlieren Kontron 8,2 Prozent. Die Anhebung des Ausblicks sei schon erwartet worden, heißt es. Außerdem liege die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent im Plus. Schaeffler fallen um 6,3 Porzent. Der Automobilzulieferer verfehlte mit seinem bereinigten Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen. Das enttäusche besonders, nachdem die Konkurrenz positivere Ergebnisse vorgelegt habe, so die Jefferies-Analysten.

Glencore verzeichnete im ersten Halbjahr deutlich rückläufige Gewinne. Für die Aktien geht es darauf in London um 4,1 Prozent abwärts.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.261,27 +0,2% 11,68 +7,1%

Stoxx-50 4.426,76 -0,0% -0,34 +2,6%

DAX 23.875,53 +0,1% 29,46 +19,3%

MDAX 30.875,03 +0,2% 50,37 +19,4%

TecDAX 3.779,90 -0,5% -20,55 +10,4%

SDAX 17.032,67 -0,9% -153,39 +24,6%

CAC 7.643,75 +0,3% 22,71 +3,4%

SMI 11.769,82 -0,7% -88,51 +1,9%

ATX 4.551,64 +0,6% 28,01 +23,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:18 % YTD

EUR/USD 1,1604 +0,3% 1,1574 1,1577 +11,7%

EUR/JPY 171,20 +0,2% 170,82 170,61 +4,5%

EUR/CHF 0,9365 +0,2% 0,9346 0,9341 -0,4%

EUR/GBP 0,8713 +0,1% 0,8703 0,8705 +5,2%

USD/JPY 147,54 -0,0% 147,58 147,36 -6,5%

GBP/USD 1,3319 +0,1% 1,3299 1,3300 +6,2%

USD/CNY 7,1385 -0,0% 7,1390 7,1366 -0,9%

USD/CNH 7,1899 +0,0% 7,1889 7,1871 -2,1%

AUS/USD 0,6505 +0,5% 0,6470 0,6466 +4,5%

Bitcoin/USD 114.202,15 +0,5% 113.607,80 113.161,65 +21,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,14 65,16 +1,5% 0,98 -9,5%

Brent/ICE 68,63 67,64 +1,5% 0,99 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.365,37 3.382,40 -0,5% -17,03 +28,4%

Silber 32,59 32,73 -0,4% -0,14 +16,1%

Platin 1.144,68 1.145,14 -0,0% -0,46 +31,5%

Kupfer 4,42 4,39 +0,7% 0,03 +7,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

