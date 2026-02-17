DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +0,3%Nas22.752 +0,8%Bitcoin56.182 -1,3%Euro1,1785 -0,6%Öl70,48 +4,6%Gold4.978 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
ETF-Boom in Europa: Rekordzuflüsse, wachsende Anlegerbasis und neue Chancen für Investoren ETF-Boom in Europa: Rekordzuflüsse, wachsende Anlegerbasis und neue Chancen für Investoren
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

MÄRKTE USA/Fest - Anleger greifen bei Technologieaktien wieder zu

18.02.26 18:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
301,10 EUR 15,80 EUR 5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
261,95 EUR 22,85 EUR 9,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kenvue Inc Registered Shs
15,22 EUR -0,50 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,28 EUR 4,18 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
116,70 EUR 4,20 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
129,06 EUR -8,62 EUR -6,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
603,34 USD 12,75 USD 2,16%
Charts|News|Analysen
Seagate Technology
361,60 EUR 9,10 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Steel Dynamics Inc.
166,16 EUR 6,30 EUR 3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The New York Times Co.
63,20 EUR 1,92 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Aufwärts geht es am Mittwoch an der Wall Street. Zum einen sorgen positive Konjunkturdaten für Kauflaune, zum anderen greifen die Anleger auch wieder bei Technologieaktien zu, die zuletzt aus Sorge über negative Folgen von KI-Anwendungen in Abseits geraten waren. Der Auftragseingang für langlebige Güter ist im Dezember in den USA nicht so stark gesunken wie befürchtet und die Industrieproduktion ist im Januar stärker gestiegen als erwartet.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,6 Prozent auf 49.842 Punkte, der breite S&P-500 steigt um 0,9 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen um 1,3 Prozent zu.

Im späten Handelsverlauf wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlich. Wie üblich hoffen die Marktteilnehmer dabei auf neue Erkenntnisse über den Zinskurs. Für einen stärkeren Impuls dürften aber eher am Freitag anstehende Preisdaten sorgen. Dann wird der Preisindex der persönlichen Ausgaben berichtet, eines der wichtigsten Inflationsmaße der US-Notenbank.

Am Anleihemarkt geht es nach den positiven Konjunkturdaten des Tages mit den Renditen nach oben, im Zehnjahresbereich um knapp 3 Basispunkte auf 4,08 Prozent. Die anziehenden Marktzinsen hieven den Dollar weiter nach oben - der Euro kommt auf 1,1809 Dollar zurück. Auch die Zusage Japans, 36 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, gebe dem Greenback Rückenwind, heißt es. Dazu kommt aber auch eine gewisse Euro-Schwäche, nachdem die Financial Times Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied von EZB-Chefin Christine Lagarde aufbrachte.

Wer­bung

Beim Gold nutzen die Anleger den Rücksetzer vom Vortag wieder zum Kauf. Der Preis erhöht sich um 2,5 Prozent auf 5.000 Dollar. Damit werden die Vortagesabgaben wieder wettgemacht. Die Ölpreise holen die Einbußen vom Vortag sogar mehr als wieder auf und steigen um bis zu 4,0 Prozent. Hier stützt Ernüchterung im Hinblick auf die US-iranischen Atomverhandlungen. "Der Iran hat über die Straße von Hormus Einfluss auf den Ölpreis", erklärt Bjarne Schieldrop, Chef-Rohstoffanalyst bei SEB. Dazu endeten die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Vertretern am Mittwoch ohne Durchbruch, womit russisches Öl zunächst weiter sanktioniert bleiben dürfte.

Palo Alto unter Druck

Unter den Einzelwerten verlieren Palo Alto 5,2 Prozent. Das Cybersicherheitsunternehmen hat zwar mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und seine Prognose für den Jahresumsatzes angehoben, doch enttäuscht die Gewinnprognose für das laufende Quartal.

Nvidia klettern um 2,3 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter Meta angekündigt hat, "Millionen" der von Nvidia entwickelten Grafikprozessoren Blackwell und Rubin zu kaufen. Meta liegen gut behauptet im Markt.

Wer­bung

Sandisk steigen um 3,3 Prozent, obwohl die frühere Mutter Western Digital angekündigt hat, weitere Aktien des Herstellers von Speichertechnologie zu veräußern. Western Digital verteuern sich um 8,5 Prozent. Mit Seagate (4,3%) legt eine weitere Speichertechnologieaktie kräftig zu.

Analog Devices hat für das erste Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und ein Wachstum der Auftragseingänge gemeldet. Der Markt quittiert das mit einem Plus von 2,5 Prozent. Cadence Design Systems steigen um 9,2 Prozent, getrieben von stark ausgefallenen Geschäftszahlen.

Garmin machen einen Satz um 10,4 Prozent. Der Hersteller von Smartwatches und GPS-basierten Navigationsgeräten hat gewinnseitig die Prognosen übertroffen und dazu eine starke Prognose für 2026 abgegeben. Palantir Technologies ziehen um 4,4 Prozent an. Mizuho hat die Aktie des Datenanalyseunternehmens von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die Analysten sehen Palantir in einer eigenen Kategorie aufgrund des Umsatzwachstums und der Margenausweitung, die "mit nichts anderem in der Softwarebranche vergleichbar" seien.

Kenvue steigen um 2,9 Prozent. Der Hersteller des Schmerzmittels Tylenol (Paracetamol) und Marken wie Listerine oder Neutrogena hat im Quartal mehr verdient als erwartet.

New York Times verteuern sich um 0,9 Prozent, nachdem der Investor Berkshire Hathaway eine neue Beteiligung aufgebaut hat.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.841,60 +0,6 308,41 49.533,19

S&P-500 6.901,24 +0,9 58,02 6.843,22

NASDAQ Comp 22.860,70 +1,3 282,32 22.578,38

NASDAQ 100 25.028,07 +1,3 326,47 24.701,60

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

EUR/USD 1,1807 -0,4 -0,0046 1,1853

EUR/JPY 182,39 +0,4 0,6800 181,71

EUR/CHF 0,9117 -0,1 -0,0008 0,9125

EUR/GBP 0,8725 -0,1 -0,0009 0,8734

USD/JPY 154,47 +0,8 1,1900 153,28

GBP/USD 1,3528 -0,3 -0,0039 1,3567

USD/CNY 6,908 +0,1 0,0070 6,9080

USD/CNH 6,8858 +0,0 0,0028 6,8830

AUS/USD 0,7063 -0,3 -0,0021 0,7084

Bitcoin/USD 67.109,55 -0,8 -543,42 67.652,97

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 64,86 +4,1 2,53 62,33

Brent/ICE 69,95 +3,8 2,53 67,42

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.999,02 +2,5 121,76 4.877,26

Silber 77,84 +6,0 4,38 73,46

Platin 2.089,01 +4,0 81,07 2.007,94

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 12:54 ET (17:54 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Analog Devices

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Analog Devices

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen