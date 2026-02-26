DAX23.588 -1,6%Est505.778 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.722 +0,1%Bitcoin61.067 +1,4%Euro1,1574 -0,3%Öl92,13 +0,8%Gold5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

MÄRKTE USA/Wall Street von steigenden Ölpreisen belastet

11.03.26 17:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aerovironment IncShs
176,00 EUR -17,90 EUR -9,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
19,70 EUR -1,60 EUR -7,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cintas Corp.
175,25 EUR 6,75 EUR 4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kosmos Energy Ltd Registered Shs
1,72 EUR -0,23 EUR -11,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
96,50 EUR 11,00 EUR 12,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
140,74 EUR 2,02 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unifirst CorpShs
220,00 EUR -4,00 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Ungewissheit über die Dauer des Iran-Krieges sorgt zur Wochenmitte an der Wall Street für sinkende Kurse. Einerseits wiederholte US-Präsident Donald Trump seine Einschätzung eines möglicherweise baldigen Kriegsendes, denn dem US-Militär gingen die Ziele aus. Andererseits hat der Iran in den vergangenen Tagen nach Angaben von US-Vertretern Minen in der Straße von Hormus verlegt - eine Eskalation. Laut US-Vertreter könnte dies ein politisches Signal an die USA sein, dass Teheran die Weltwirtschaft gewaltsam abwürgen könne. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 1,0 Prozent auf 47.224 Punkte. S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 0,5 bzw. 0,3 Prozent ein.

Wer­bung

Belastend auf den Aktienmarkt wirkt auch der wieder steigende Ölpreis. Die Dynamik ist aber geringer als zuvor, weil die Internationale Energieagentur (IEA) die Freigabe von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven wichtiger Industriestaaten genehmigt hat. Allerdings könnte Einwände beteiligter Staates den Plan verzögern. Die Freigabe strategischer Reserven werde die Ölpreise nicht zwangsläufig senken, meint Analyst Alex Kuptsikevich von FxPro. "Strategische Reserven allein reichen nicht aus, um weitere Preissteigerungen zu verhindern, wenn die Schifffahrt auf der Meerenge über einen längeren Zeitraum stark eingeschränkt bleibt", ergänzt Chefökonom David Fyfe von Argus. Ein Fass der Ölsorten Brent und WTI verteuern sich zwischen 4,5 und 5,9 Prozent.

Weitgehend unbeachtet sind die US-Verbraucherpreise für Februar. Der Inflationsdruck ist wie erwartet stabil geblieben. Taktgeber für die Inflationserwartungen seien aktuell aber die Ölpreise. Diese stellten Inflationdsdaten in den Schatten, heißt es bei Pepperstone. Befeuert von steigenden Ölpreisen erhöht sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 8 Basispunkte auf 4,22 Prozent. Teure Engiepreise schmälerten die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, heißt es. Steigende Marktzinsen stützen den Dollar, der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Der Goldpreis verliert 0,4 Prozent - gedrückt von höheren Marktzinsen und festerem Dollar.

Bei den Einzelaktien machen die Aktien von Oracle einen Satz um 10,8 Prozent nach oben. Geschäftszahlen und Ausblick seien stärker als erwartet ausgefallen - ein Zeichen dafür, dass sich die enormen Investitionen des Cloud-Computing-Konzerns in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlten, meint Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Die Ergebnisse hieven den Technologiesektor im S&P-500 um 0,5 Prozent nach oben und damit an die Branchenspitze.

Wer­bung

UniFirst steigen um 8,5 Prozent. Das Unternehmen stimmte einer Übernahme durch seinen Konkurrenten Cintas zu. Cintas ziehen um 2,1 Prozent an. Campbell's büßen 7,7 Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern meldete für das zweite Geschäftsquartal Umsätze und Gewinne unter Markterwartungen - auch der Ausblick enttäuschte. Auch die Geschäftszahlen von AeroVironment (+7,3%) überzeugen nicht. Eine Kooperation mit der KI-Ikone Nvidia schieben Nebius um 13,3 Prozent nach oben. Eine Kapitalerhöhung lässt Kosmos Energy um über 18 Prozent einbrechen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.223,50 -1,0 -483,01 47.706,51

S&P-500 6.749,94 -0,5 -31,54 6.781,48

NASDAQ Comp 22.638,22 -0,3 -58,89 22.697,10

NASDAQ 100 24.888,09 -0,3 -68,38 24.956,47

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

Wer­bung

2 Jahre 3,64 +0,07 3,64 3,57

5 Jahre 3,79 +0,08 3,79 3,72

10 Jahre 4,22 +0,08 4,22 4,14

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:52

EUR/USD 1,1564 -0,4 -0,0046 1,1610 1,1645

EUR/JPY 183,69 +0,1 0,2000 183,49 183,5400

EUR/CHF 0,9028 -0,1 -0,0008 0,9036 0,9046

EUR/GBP 0,8632 -0,2 -0,0020 0,8652 0,8651

USD/JPY 158,83 +0,5 0,7900 158,04 157,5900

GBP/USD 1,3395 -0,2 -0,0021 1,3416 1,3460

USD/CNY 6,8655 -0,2 -0,0111 6,8766 6,8766

USD/CNH 6,8771 -0,0 -0,0027 6,8798 6,8680

AUS/USD 0,7146 +0,4 0,0027 0,7119 0,7156

Bitcoin/USD 70.357,45 +0,2 106,54 70.250,91 70.909,87

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,39 +5,9 4,94 83,45

Brent/ICE 91,73 +4,5 3,93 87,80

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.167,88 -0,5 -23,43 5.191,31

Silber 84,75 -4,1 -3,65 88,40

Platin 2.175,54 -1,1 -24,91 2.200,45

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 12:14 ET (16:14 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Aerovironment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aerovironment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aerovironment

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
14:46Oracle BuyUBS AG
12:06Oracle OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08:01Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14:46Oracle BuyUBS AG
12:06Oracle OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08:01Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen