Shutdown-Ende naht: Dow stabil erwartet -- DAX leicht im Plus -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste
MÄRKTE USA/Zurückhaltung an Börse wegen Sorgen über Daten

11.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,78 EUR 0,68 EUR 13,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
83,80 EUR -7,20 EUR -7,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
168,04 EUR -4,18 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
48,80 EUR 4,40 EUR 9,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Skydance Media LLC Registered Shs -B-
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach der Euphorie am Vortag über das bevorstehende Ende des längsten Regierungsstillstandes kehrt an der Wall Street etwas Ernüchterung ein. Der Aktienterminmarkt lässt am Dienstag auf eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Zwar hat der US-Senat die Weichen für ein Ende der Ausgabensperre gestellt - das Paket wird nun am Mittwoch zur endgültigen Abstimmung an das Repräsentantenhaus weitergeleitet -, doch nun könnte eine Flut an bislang nicht veröffentlichten Konjunkturdaten bzw. die wieder beginnende Publikation neuer Daten unangenehme Einblicke in die konjunkturelle Entwicklung liefern. Anleger halten sich daher am Aktienmarkt zurück.

"Wenn der Shutdown wie erwartet morgen endet, werden wir in den nächsten Wochen einen riesigen Bestand an US-Datenveröffentlichungen erhalten", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. So könnte der Arbeitsmarktbericht für September ziemlich schnell aufschlagen, weil die ursprüngliche Veröffentlichung nur ein paar Tage nach Beginn des Regierungsstillstandes geplant gewesen sei. Grundsätzlich dürfte die Datenlage nicht einfach werden, wenn die US-Notenbank am 9. und 10. Dezember zusammenkommt, um über das künftige Leitzinsniveau zu entscheiden.

Wegen des Veteranentages ruht der Rentenhandel am Dienstag. Der Dollar-Index liegt knapp im Minus. Ein mögliches Ende des Shutdowns könnte sich negativ auf den Greenback auswirken, sollten verspätete Daten für eine weitere Zinssenkung sprechen, urteilt Devisenanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Der Dollar hatte zuletzt zugelegt, da das Fehlen von Daten während des Regierungsstillstandes dafür spricht, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinssenkungen abwartet.

Die Goldpreise steigen mit der Spekulation auf weitere US-Zinssenkungen auf die höchsten Stände seit fast drei Wochen. "Der Optimismus über weitere US-Zinssenkungen ist nach einer überparteilichen Einigung zur Beendigung des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte des Landes gewachsen", urteilt MUFG-Analystin Soojin Kim von MUFG.

Die Ölpreise ziehen leicht an. US-Präsident Donald Trump prüft eine Senkung der indischen Zölle, weil das Land russische Ölimporte offenbar deutlich reduziert. Zudem richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Druck der USA auf die führenden russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft. Wird russisches Erdöl auf dem Markt ersetzt, steigt die Nachfrage nach Rohöl aus anderen Quellen.

Unter den Einzelaktien geben Nvidia vorbörslich 1,7 Prozent nach, nachdem der japanische Technologiekonzern Softbank seine Beteiligung an dem Unternehmen im vergangenen Monat abgestoßen hat. Coreweave stürzen um 9,4 Prozent ab, der Anbieter von Cloud-Diensten für KI-Unternehmen hat eine Verzögerung durch einen externen Rechenzentrumsentwickler gemeldet, die sich auf den Betrieb auswirken wird.

Rocket Lab schießen dagegen um 8,1 Prozent nach oben, das Raumfahrtunternehmen verbuchte einen geringer als befürchtet ausgefallenen Verlust und lieferte einen Ausblick über den Erwartungen. Paramount Skydance ziehen um 4,9 Prozent an, der Unterhaltungskonzern glänzt mit einem positiven Ausblick. BigBear.ai machen einen Satz um über 18 Prozent nach oben, die Gesellschaft übernimmt die generative KI-Plattform Ask Sage. Zudem liegen die Drittquartalszahlen oberhalb der Markterwartungen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,1587 +0,3% 1,1558 1,1575 +11,6%

EUR/JPY 178,40 +0,2% 178,08 177,26 +9,3%

EUR/CHF 0,9274 -0,3% 0,9306 0,9311 -0,9%

EUR/GBP 0,8807 +0,4% 0,8774 0,8797 +6,0%

USD/JPY 153,97 -0,1% 154,07 153,14 -2,0%

GBP/USD 1,3156 -0,1% 1,3174 1,3157 +5,3%

USD/CNY 7,0870 -0,0% 7,0877 7,0881 -1,7%

USD/CNH 7,1201 -0,0% 7,1215 7,1265 -2,9%

AUS/USD 0,6529 -0,1% 0,6536 0,6474 +5,6%

Bitcoin/USD 104.428,60 -1,5% 106.060,60 100.744,75 +11,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,51 60,13 +0,6% 0,38 -16,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.140,77 4.112,02 +0,7% 28,75 +56,8%

Silber 51,10 50,50 +1,2% 0,59 +74,9%

Platin 1.378,64 1.373,61 +0,4% 5,03 +56,8%

Kupfer 5,08 5,11 -0,4% -0,02 +23,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 08:34 ET (13:34 GMT)

