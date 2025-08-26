MARKT USA/Alles wartet auf Nvidia
Werte in diesem Artikel
Am US-Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst Abwarten angesagt sein. Darauf deuten vorbörslich auch die kaum veränderten Futures auf die US-Indizes hin. Sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange dürften viele Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von Nvidia starren. Sie werden aber erst nach Handelsende mitgeteilt. Nvidia gilt als KI-Flaggschiff im Halbleiterbereich und das Thema KI gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten an den Börsen. Zuletzt hatten diverse kritische Kommentare zur Profitabilität von KI-Investitionen allerdings für Unruhe gesorgt und die Kurse belastet. Konjunkturseitig hat der Kalender am Mittwoch keine wichtigen Termine zu bieten.
Am Devisenmarkt zieht der Dollar deutlicher an, was die Aktienkurse etwas bremsen könnte. Der Euro kommt von 1,1650 auf knapp unter 1,16 Dollar zurück. Gedrückt wird die Gemeinschaftswährung von der politischen Entwicklung in Frankreich. Die Devisenexperten der Commerzbank warnen, dass das Thema Schuldentragfähigkeit im Euroraum wieder ein Belastungsthema für den Euro werden könnte. Sollten Reformbemühungen in betroffenen Ländern ausbleiben, könne neben dem Druck auf die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, auch der Druck auf die EZB steigen, mit zusätzlichen Anleihenkäufen und/oder einer Senkung ihrer Leitzinsen die Renditen zu drücken.
Am Aktienmarkt tendieren Nvidia vorbörslich etwas fester. Am Vortag war der Kurs um gut 1 Prozent gestiegen und liegt knapp unter seinem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat er um 35 Prozent zugelegt.
Unternehmensnachrichten kommen zunächst nur aus den hinteren Reihen. Cracker Barrel Old Country Store hat mitgeteilt, zu seinem alten Logo zurückzukehren und doch nicht auf eine schlankere Version zu wechseln, nachdem darüber ein Kulturkampf entbrannt war. Die Aktie der Restaurant- und Geschenkartikelkette gewinnt vorbörslich 6,6 Prozent.
Das Medizintechnikunternehmen Electromed verzeichnete in seinem vierten Quartal höhere Umsätze und Gewinne. Der Kurs macht einen Satz um über 20 Prozent. MongoDB hob zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal über den Erwartungen ausfiel. Die Aktie des Datenbankmanagers schießt um über 30 Prozent nach oben. Das Finanztechnologieunternehmen NCino hat ebenfalls den Ausblick nach guten Zahlen erhöht. Der Kurs wird zunächst rund 11 Prozent höher gesehen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cln/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)
Übrigens: Cracker Barrel Old Country Store und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cracker Barrel Old Country Store
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cracker Barrel Old Country Store
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen