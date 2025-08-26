DAX24.138 -0,1%ESt505.396 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,14 -0,2%Gold3.375 -0,5%
MARKT USA/Alles wartet auf Nvidia

27.08.25 12:00 Uhr
Am US-Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst Abwarten angesagt sein. Darauf deuten vorbörslich auch die kaum veränderten Futures auf die US-Indizes hin. Sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange dürften viele Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von Nvidia starren. Sie werden aber erst nach Handelsende mitgeteilt. Nvidia gilt als KI-Flaggschiff im Halbleiterbereich und das Thema KI gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten an den Börsen. Zuletzt hatten diverse kritische Kommentare zur Profitabilität von KI-Investitionen allerdings für Unruhe gesorgt und die Kurse belastet. Konjunkturseitig hat der Kalender am Mittwoch keine wichtigen Termine zu bieten.

Am Devisenmarkt zieht der Dollar deutlicher an, was die Aktienkurse etwas bremsen könnte. Der Euro kommt von 1,1650 auf knapp unter 1,16 Dollar zurück. Gedrückt wird die Gemeinschaftswährung von der politischen Entwicklung in Frankreich. Die Devisenexperten der Commerzbank warnen, dass das Thema Schuldentragfähigkeit im Euroraum wieder ein Belastungsthema für den Euro werden könnte. Sollten Reformbemühungen in betroffenen Ländern ausbleiben, könne neben dem Druck auf die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, auch der Druck auf die EZB steigen, mit zusätzlichen Anleihenkäufen und/oder einer Senkung ihrer Leitzinsen die Renditen zu drücken.

Am Aktienmarkt tendieren Nvidia vorbörslich etwas fester. Am Vortag war der Kurs um gut 1 Prozent gestiegen und liegt knapp unter seinem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat er um 35 Prozent zugelegt.

Unternehmensnachrichten kommen zunächst nur aus den hinteren Reihen. Cracker Barrel Old Country Store hat mitgeteilt, zu seinem alten Logo zurückzukehren und doch nicht auf eine schlankere Version zu wechseln, nachdem darüber ein Kulturkampf entbrannt war. Die Aktie der Restaurant- und Geschenkartikelkette gewinnt vorbörslich 6,6 Prozent.

Das Medizintechnikunternehmen Electromed verzeichnete in seinem vierten Quartal höhere Umsätze und Gewinne. Der Kurs macht einen Satz um über 20 Prozent. MongoDB hob zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal über den Erwartungen ausfiel. Die Aktie des Datenbankmanagers schießt um über 30 Prozent nach oben. Das Finanztechnologieunternehmen NCino hat ebenfalls den Ausblick nach guten Zahlen erhöht. Der Kurs wird zunächst rund 11 Prozent höher gesehen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)

