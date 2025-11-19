DAX23.211 +0,1%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.934 -1,5%Euro1,1571 -0,1%Öl64,48 -0,5%Gold4.112 +1,1%
MARKT USA/Leichte Erholung deutet sich an - Nvidia mit Zahlen

19.11.25 11:31 Uhr
Nach den jüngst kräftigen Abgaben deutet sich zur Wochenmitte an der Wall Street zur Eröffnung eine leichte Erholung ab. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,4 Prozent. Doch zu weit dürften sich Investoren nicht aus der Deckung wagen, denn nach der Schlussglocke stehen die wichtigen Quartalszahlen von Nvidia auf der Agenda - die für die Märkte richtungsweisend sein könnten. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 0,7 Prozent.

Die Stifel-Analysten erwarten, dass Nvidia auf dem besten Weg sei, die Schätzungen der Wall Street für das dritte Quartal zu übertreffen, da das Unternehmen nach wie vor das Rückgrat des Wachstums der KI-Infrastruktur bilde. Die Analysten erhöhten ihre Prognosen für das Quartal, nachdem CEO Jensen Huang gesagt hat, dass Nvidia für die Jahre 2025 und 2026 über einen kumulativen Auftragsbestand von mehr als 500 Milliarden Dollar für die Blackwell- und Rubin-Infrastruktur verfüge.

Die anstehenden US-Konjunkturdaten dürften keine größeren Impulse setzen. Neben den Baubeginnen und -genehmigungen für den Oktober wird noch die Handelsbilanz für August veröffentlicht. Die Blicke sind auf den US-Arbeitsmarktbericht für den September am Donnerstag gerichtet. Dieser dürfte Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember nehmen.

Die Märkte könnten auf die verspäteten US-Arbeitsmarktdaten angesichts der erheblichen Verzögerung und des daraus resultierenden Informationsvakuums "vorsichtiger als üblich" reagieren, so Marktstratege Neal Keane von ADSS. "Da die Dezember-Sitzung der Fed im Hinblick auf eine Zinssenkung immer noch als völlig offen gilt, hat jede nennenswerte Abweichung von den am Donnerstag veröffentlichten Daten das Potenzial, die Zinserwartungen maßgeblich zu verschieben", so der Leiter des globalen Sales Trading.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 05:31 ET (10:31 GMT)

18.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
mehr Analysen