Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 58,55 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,63 EUR. Bisher wurden heute 564.216 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 7,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,05 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,34 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Fahrweise, Batteriepflege & Co.: Strom sparen beim E-Auto