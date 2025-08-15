Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 53,22 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 53,22 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,05 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.876 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,83 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,68 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

