Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ins Plus
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 54,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 54,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 293.282 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,61 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,64 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,68 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.
Am 30.07.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,74 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Am 23.10.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Fahrweise, Batteriepflege & Co.: Strom sparen beim E-Auto
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen