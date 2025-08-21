Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ins Plus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 54,70 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 54,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 293.282 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,61 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,64 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,68 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Am 23.10.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Fahrweise, Batteriepflege & Co.: Strom sparen beim E-Auto

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären