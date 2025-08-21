DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.742 +2,1%Nas21.491 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,60 -0,1%Gold3.371 +1,0%
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 54,91 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 54,91 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,97 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 54,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 560.553 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 20,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,68 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 30.07.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
