Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 54,91 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 54,91 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,97 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 54,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 560.553 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 20,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,68 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
Am 30.07.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Fahrweise, Batteriepflege & Co.: Strom sparen beim E-Auto
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen