Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 108,00 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 108,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 106,80 EUR ein. Bei 107,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 206.834 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,89 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,00 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,67 EUR.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,51 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

