So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag tiefer

10.09.25 16:11 Uhr
Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 108,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
108,50 EUR -1,50 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 108,75 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 108,05 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.309 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 171,95 EUR. Gewinne von 58,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,40 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

