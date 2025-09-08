Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 108,75 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 108,75 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 108,05 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.309 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 171,95 EUR. Gewinne von 58,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,40 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

