Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Merck im Blick

Merck Aktie News: Merck reagiert am Dienstagmittag positiv

12.08.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck reagiert am Dienstagmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 109,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
108,60 EUR -0,15 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 109,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 109,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,55 EUR. Bisher wurden heute 38.818 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 62,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,66 Prozent sinken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 155,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
