Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 109,35 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 109,35 EUR. Bei 109,50 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.692 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 38,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 100,70 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 155,71 EUR aus.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

