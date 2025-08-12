Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Kurseinbußen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 110,90 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 110,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 110,75 EUR. Bei 111,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.275 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,60 Prozent. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,20 Prozent.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 155,71 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung