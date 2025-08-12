Merck Aktie News: Merck steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 111,40 EUR zu.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 111,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 111,95 EUR. Bei 111,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.617 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,89 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 155,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung