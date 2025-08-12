DAX24.214 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Merck Aktie News: Merck steigt am Vormittag

13.08.25 09:24 Uhr
Merck Aktie News: Merck steigt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 111,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
111,85 EUR 0,35 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 111,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 111,95 EUR. Bei 111,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.617 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,89 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 155,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
10.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

