Merck Aktie News: Merck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 111,25 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 111,25 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 111,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,40 EUR. Zuletzt wechselten 16.517 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 59,10 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 155,71 EUR.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung