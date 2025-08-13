DAX24.233 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,89 +0,2%Gold3.353 ±-0,0%
Kursverlauf

Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Aufschlag

14.08.25 09:24 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 111,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
111,35 EUR -0,50 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 111,35 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,50 EUR. Bei 111,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.084 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 58,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 155,71 EUR.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

