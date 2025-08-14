Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 112,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,4 Prozent auf 112,45 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 112,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.182 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 155,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,41 EUR je Aktie.

