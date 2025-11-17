Merck Aktie News: Merck am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 114,90 EUR ab.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 114,90 EUR. Bei 114,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 117,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 50.967 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR an. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 25,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,83 EUR aus.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,21 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.

