DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken. Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken.
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Merck am Montagmittag mit Kursabschlägen

17.11.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Montagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 114,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
118,50 EUR 0,45 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 114,90 EUR. Bei 114,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 117,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 50.967 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR an. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 25,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,83 EUR aus.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,21 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktienempfehlung Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie

Merck-Analyse: UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen