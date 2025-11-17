DAX23.857 -0,1%Est505.674 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Kursentwicklung

Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Montagvormittag

17.11.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 117,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
118,50 EUR 0,45 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 117,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 117,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,75 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 7.793 Aktien.

Bei einem Wert von 154,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 31,90 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,83 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,21 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
