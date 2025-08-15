DAX24.262 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,19 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Merck im Blick

Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Abschlägen

18.08.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 110,50 EUR nach.

Die Merck-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 110,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 109,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.992 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 60,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 9,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 155,71 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen