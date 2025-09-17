Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 107,30 EUR nach.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 107,30 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.395 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 59,23 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,33 EUR je Aktie.

