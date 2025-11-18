DAX23.290 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,27 +0,4%Gold4.040 -0,1%
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck am Mittag im Minusbereich

18.11.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 111,80 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 111,80 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 111,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 101.964 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 154,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,33 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 9,93 Prozent sinken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen