Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 115,35 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 115,35 EUR. Bei 114,65 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 117,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.573 Merck-Aktien.
Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 34,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Mit einem Kursverlust von 12,70 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,83 EUR an.
Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,43 EUR je Merck-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
