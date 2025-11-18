Merck Aktie News: Merck am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 114,55 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 114,55 EUR ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 114,40 EUR. Bei 114,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9.007 Merck-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 35,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,33 EUR für die Merck-Aktie.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie