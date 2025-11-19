DAX23.208 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag tiefer

19.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 111,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
110,85 EUR -0,85 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 111,20 EUR. Bei 109,60 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wechselten 124.666 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 28,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,33 EUR für die Merck-Aktie.

Am 11.11.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,45 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

