Merck Aktie News: Merck am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 111,20 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 111,20 EUR. Bei 109,60 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wechselten 124.666 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 28,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,33 EUR für die Merck-Aktie.

Am 11.11.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,45 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

