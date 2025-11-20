Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 110,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 110,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 111,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 111,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.610 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 154,65 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 39,51 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 141,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 11.11.2025 vor. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,46 EUR je Merck-Aktie belaufen.

