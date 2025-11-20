Merck Aktie News: Merck macht am Donnerstagmittag Boden gut

Merck im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 110,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:44 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 111,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.512 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 28,32 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,16 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,33 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 11.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,46 EUR je Merck-Aktie.

