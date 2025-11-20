Merck Aktie News: Merck legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 110,85 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 110,85 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.455 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 141,33 EUR.

Am 11.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,46 EUR im Jahr 2025 aus.

