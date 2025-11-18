Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag leichter

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 111,65 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 111,65 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 111,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,70 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 174.484 Stück gehandelt.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 38,51 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,44 EUR je Aktie aus.

