Merck Aktie News: Merck am Mittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 114,65 EUR.

Mit einem Kurs von 114,65 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 62.660 Stück.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 54,38 Prozent Luft nach oben. Bei 110,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 168,86 EUR.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,86 EUR je Merck-Aktie.

