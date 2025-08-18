Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Merck

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 110,20 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 110,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 109,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,35 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 13.728 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,62 Prozent Luft nach unten.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

