Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 112,30 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 112,30 EUR zu. Mit einem Wert von 111,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.863 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 57,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 150,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

