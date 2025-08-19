DAX24.257 -0,7%ESt505.473 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.822 -0,2%Nas20.961 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,58 +1,0%Gold3.346 +0,9%
Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Aktienkurs im Fokus

Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Nachmittag vor

20.08.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 112,30 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 112,30 EUR zu. Mit einem Wert von 111,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.863 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 57,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 150,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

