Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 630,55 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 630,55 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 632,60 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 631,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 814.251 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 23,89 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 816,67 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 6,03 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 51,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 23,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
