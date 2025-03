Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,6 Prozent auf 576,82 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 576,82 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 575,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 600,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.570.079 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 414,50 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,72 USD belaufen. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 734,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 8,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

