Blick auf Aktienkurs

19.11.25 16:08 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 589,95 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 589,95 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 587,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 593,50 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 807.462 Aktien.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (479,89 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 18,66 Prozent wieder erreichen.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 816,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 51,24 Mrd. USD gegenüber 40,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,99 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie dennoch tiefer: US-Gericht lehnt Abspaltung von Instagram und WhatsApp ab

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

