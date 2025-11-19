Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend billiger
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 585,47 USD abwärts.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 585,47 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 581,29 USD. Bei 593,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.191.172 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 796,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Mit einem Zuwachs von 36,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 479,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 816,67 USD.
Am 29.10.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 51,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,25 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 22,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
