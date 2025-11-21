Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagnachmittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 591,65 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 591,65 USD zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 596,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 588,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.028.056 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 25,69 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 23,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 816,67 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,59 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51,24 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 22,99 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
