Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend freundlich

21.11.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 596,60 USD.

Meta Platforms (ex Facebook)
516,30 EUR 6,30 EUR 1,24%
Um 20:08 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 596,60 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 596,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 588,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.602.291 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 796,21 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,46 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 479,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 816,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 40,59 Mrd. USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 22,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie gibt nach: Milliardenstrafe in Spanien wegen DSGVO-Verstößen

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Bildquellen: Meta

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
