Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 202,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.655 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 236,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,43 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 130,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,22 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 10,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

